Salve Jorge: Lucimar arma uma emboscada para Wanda

Nesta sexta-feira, 01, em Salve Jorge, Sheila conta para Lucimar que Wanda e Russo estavam escravizando Morena. Stenio defende Lívia para Helô. Lívia avisa a Russo que pode eliminar Wanda, caso seja necessário. Morena conta sobre Theo para Murat. Lucimar leva Sheila para falar o que sabe para Helô. Lívia implica com Theo. Érica não atende o telefonema de Celso. Isaurinha repreende o filho por manipular Raissa contra Antônia. Antônia reclama das desculpas de Carlos para não se divorciar. Wanda chega ao Rio. Russo ri da desconfiança de Irina com Rosângela. Fatma percebe o nervosismo de Berna ao falar com Wanda ao telefone.

Berna se emociona com o depoimento que ouve com Aisha. Wanda liga para Mustafá. Zyah fica com ciúmes de Ayla ao vê-la olhando a vitrine da loja do ex-noivo. Morena pede para Demir levar um celular para Waleska na boate. Farid acaba com a fofoca sobre Morena e Mustafá. Thompson fica perturbado com a proximidade de Lucimar. Sheila lembra que a chefe da quadrilha usava um sapato personalizado. Wanda pede para Irina ajudá-la. Aída fala para Nunes que Wanda é foragida da polícia. Élcio e Lívia se divertem com a situação de Theo. Helô e Ricardo procuram fotos de Wanda e Russo no desfile. Lucimar arma uma emboscada para Wanda com a ajuda de Sheila.

