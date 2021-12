Salve Jorge: Lívia termina seu romance com Haroldo

Nesta quarta-feira, 14, em Salve Jorge, Antônia enfrenta Celso e assina o contrato do imóvel. Lívia termina seu romance com Haroldo. Jéssica tenta conversar com Adam. Zyah tenta impressionar Bianca. Demir sugere que Tamar fuja com ele. Esma e Kemal se revoltam com Sarila. Theo avisa a Morena que vai pegar Junior na creche. Haroldo estranha que Lívia tenha pedido o telefone de Ricardo. Lívia finge querer o apoio de Ricardo.

Lena entrega o endereço de Thompson para Morena. Áurea se surpreende ao ver Junior chamar Theo de pai. Aisha não entende por que Berna não quer falar sobre sua adoção. Yolanda confirma sua presença na festa funk e Caique pede para Salete não contar para Amanda. Lívia diz a Wanda que se encontrou com Ricardo. Celso se desculpa com Antônia. Morena procura Thompson.

