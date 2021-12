'Salve Jorge': Lívia termina namoro com Haroldo

Em Salve Jorge, Lívia (Claudia Raia) conhece Ricardo (Alexandre Barros), o cliente de Haroldo (Otaviano Costa) que investiga o tráfico de pessoas. Tendo em mãos o telefone direto do policial, o namoro com Haroldo, que já estava grudento, perde a serventia.

Diante disso, Lívia dá um fim ao romance. Antes, explica para Wanda: "Posso fazer do cliente dele um confidente, não posso? É sempre tão triste terminar namoro com uma pessoa que a gente gosta só porque a agenda não bate! Fico tão confusa... Os homens adoram as mulheres confusas. Os policiais, então...".

