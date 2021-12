Salve Jorge: Lívia procura Theo

Lívia se preocupa com a entrevista de Theo. Russo orienta Wanda a voltar para o Brasil. Mustafá deixa a boate acompanhado por Morena. Áurea repreende Theo pela entrevista contra Lívia. Helô assiste a uma reportagem sobre tráfico humano. Mustafá conversa com Morena. Clóvis critica Diva por falar mal dos vizinhos. Lucimar tenta distrair Junior que diz ter saudades da mãe. Delzuite discute com Vanúbia. Lurdinha mostra para a mãe a foto da pulseirinha que colocou na internet para encontrar a irmã. Aisha tenta mostrar para Berna sua suposta família biológica. Morena pede para Mustafá comprá-la de Russo, mas ele não acredita no que ela diz.

Lívia liga para Theo e Áurea atende. Érica avisa a Theo que está namorando e o autoriza a ficar com Márcia. Berna ouve Adam falar que Mustafá esteve na boate onde ele trabalha. Helô pede para conversar com Lucimar. Creusa repreende Stenio por não se empenhar em reatar seu casamento. Helô convoca Jô e Barros para trabalharem com ela no caso de tráfico de pessoas. Salete volta a trabalhar com Leonor. Raquel teme ter sido chamada novamente à delegacia. Mustafá pensa em Morena e chama Zyah para conversar. Russo leva Morena ao médico. Lívia procura Theo.

adblock ativo