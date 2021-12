Salve Jorge: Lívia manda seus atiradores atingirem Morena

Nesta segunda-feira, 15, em Salve Jorge, Morena explica para Helô o estado de saúde de Jéssica. Drica fica satisfeita com a nova separação dos pais. Aisha avisa a Mustafá que Helô quer falar com ele. Lucimar e Morena temem por Jéssica. Érica sai com Márcia. Lívia chega ao bar onde está Érica e a provoca. Ricardo fala para Helô que Wanda é a mãe de Aisha. Rosângela questiona Wanda sobre Lívia. Helô avisa a Morena que falará com o médico de Jéssica. Lívia manda seus atiradores atingirem Morena.

Érica reclama com Theo e exige que ele impeça Lívia de se aproximar dela. Helô tenta tranquilizar Morena e Lucimar. Zyah fica tenso ao descobrir que sua agenda está com Ayla. Sarila faz um ritual de proteção para a enteada. Ekram aborda Bianca na rua. Helô fala para Mustafá que resolveu o caso de Aisha e Berna fica apreensiva. Rosângela entrega a documentação de um bebê traficado para o casal interessado. Theo procura Lívia, mas ela o denuncia para os seguranças do hotel.

