Salve Jorge: Livia diz que sabe onde Morena está escondida

Nesta quinta-feira, 11, em Salve Jorge, Morena desiste de ir para a Turquia para ficar com Jéssica Vitória. Áurea incentiva Theo a procurar Érica. Stenio pede para Lena explicar para Lucimar por que vai testemunha a favor de Lívia. Deborah fala que Celso precisa conversar com o juiz. Antônia descobre que o ex-marido rasgou uma correspondência da escola de Raissa endereçada a ela. Thompson repreende Caique por mexer nos pertences de Amanda. Carlos tenta falar com Yolanda. Berna diz a Mustafá que perdeu seu colar. Helô e Ricardo monitoram uma conversa telefônica entre Wanda e Russo. Irina destina Jô para cuidar das mulheres traficadas. Lívia avisa a Wanda que sabe onde Morena está escondida.

Julinha tenta convencer Érica a conversar com Theo. Élcio reclama de ter que encontrar Lívia. Márcia ouve Theo falando sobre Morena e exige que ele conte para Érica. Russo confessa que ficou interessado em Jô. Helô suspeita de que Drica e Pepeu estejam envolvidos em mais uma encrenca. Lívia encontra a delegada no shopping. Kemal e Esma não deixam que Tamar receba uma visita. Ekram vê Zyah e Bianca juntos. Ayla procura pelo marido. Creusa manda Drica ir ao escritório de Stenio. Lurdinha faz o exame de DNA. Vanúbia tira o passaporte para viajar. Delzuite fica comovida com os elogios de Pescoço. Theo procura Érica.

