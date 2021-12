Salve Jorge: Jô consegue se infiltrar na quadrilha de Russo

Nesta terça-feira, 09, em Salve Jorge, Helô tenta tranquilizar Morena. Almir fala para a delegada que Jô fez um bom trabalho na boate. Áurea defende Theo para Cacilda. Érica pede para Márcia pegar seus pertences na casa de Áurea. Helô confirma para Lucimar que Theo ficou com Lívia. Theo depõe na delegacia. Wanda reclama da falta de interesse de Lívia nos negócios. Leonor questiona Caique sobre o presente que Yolanda mandou para Aída. Carlos fala para Antônia que Amanda o está chantageando. Celso flagra Jussara falando com Antônia sobre a rotina de Raíssa. Theo tenta conversar com Márcia sobre Érica.

Ricardo e Helô trocam olhares, mas ela logo corta o clima. Theo pede para a delegada levá-lo para falar com Morena. Mustafá estranha que Berna tenha esquecido suas joias. Aisha combina com Lurdinha o exame de DNA. Pescoço pede para Sidney entregar para Delzuite o falso recibo do cemitério. Jô consegue se infiltrar na quadrilha de Russo e Irina, dando continuidade ao plano de Helô. Lucimar não deixa Junior falar com Theo. Ayla teme que Zyah tenha se reaproximado de Bianca. Áurea fala com Érica. Theo e Morena se encontram para conversar.

