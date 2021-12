Salve Jorge: Jéssica fica doente e preocupa Morena

No capítulo de Salve Jorge desta sexta-feira, 12, Theo tenta se explicar para Érica. Élcio conta para Lívia que Érica não se separou de Theo. Wanda embarca mais pessoas traficadas e policiais avisam Helô. Antônia encontra Wanda na rua. Deborah instrui Celso sobre como agir diante do juiz. Aída e Nunes voltam de lua de mel. Amanda discute com Caique. O juiz repreende Celso e Antônia. Um espião da quadrilha observa Helô entrando no esconderijo de Morena.

Jéssica fica doente e Morena pede ajuda para Helô. Stenio descobre a nova armação de Pepeu e Drica. Dudi e Anita são recebidos por Russo ao chegar em Istambul e descobrem que foram traficados. Helô decide levar Jéssica ao médico. Ekram reclama de Bianca para Zyah. Ayla pede para Esma entregar a agenda do marido para ela. Rosângela descobre onde Wanda vai encontrar a chefe. A vilã espera Theo na porta do regimento.

