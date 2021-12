Salve Jorge: Homem que tentou acertar Morena é morto

Nesta terça-feira, 30, em Salve Jorge, o homem que tentou acertar Morena é morto. Russo conversa com Aziz sobre Morena. Galego descobre que seu comparsa foi morto. Russo conta para Lívia que não conseguiu dar fim em Morena. Jô consegue uma cópia dos arquivos da boate. Sheila conta para Helô que vai se encontrar com Wanda. Stenio tenta se desculpar com Lucimar. Mustafá marca com Helô de ir à Polícia Federal. Sheila convence Wanda a levá-la para a Turquia. Helô manda Barros avisar a Delzuite que sua filha foi encontrada. Aisha tenta falar com Lurdinha. Vanúbia mostra seu passaporte para os vizinhos.

Aisha flagra Berna conversando com Deborah sobre seu caso. Wanda manda Rosângela acertar a viagem de Sheila. Lívia descobre que Theo chegou à Turquia e decide ir para o mesmo hotel que ele. Russo manda esvaziar a boate e Jô filma a chegada de Lívia. Delzuite conta para Helô como foi o dia do nascimento de Aisha. Almir fala para Morena que Russo aceitou o pagamento da dívida. Ciro descobre que Élcio vai para a Turquia. Érica pede que Márcia não dê notícias de Theo para ela. Helô manda prender Wanda. Neuma desconfia do sumiço de Lucimar e avisa a Barros. Zyah leva Theo para conhecer Istambul. Lucimar invade o quarto de Wanda.

Perdeu o capítulo desta segunda-feira, 29? Assista aos vídeos.

adblock ativo