Salve Jorge: Helô sofre um atentado

Nesta segunda-feira, 14, em Salve Jorge, Waleska percebe quando Rosângela entrega ela para Irina. Russo descobre que Morena e Jéssica foram na casa de Helô. Morena e Jéssica chegam à casa da delegada, mas são impedidas por Russo de subir.

Pepeu e Drica ficam apreensivos ao ouvir Fatma falar com Berna sobre o dinheiro que eles pegaram. Irina avisa que Waleska trabalhará na rua depois de descobrir que ela enviou um bilhete para o Brasil.Fatima fala para Berna que o dinheiro sumiu, Mustafa ouve a conversa e interroga a mulher.

Théo faz a ronda no Alemão, mas Morena não deixa Júnior se aproximar com medo de que Russo saiba quem é o ex dela. Ao entrar em seu carro, Helô sofre um atentado.

