Salve Jorge: Helô questiona Lívia sobre sumiço de Morena

Nesta sexta-feira, 1, em Salve Jorge, Lucimar conta para Theo que Morena está envolvida com drogas. Pescoço fica frustrado ao saber que Delzuite comprou o material de que precisava. Érica arruma suas malas para viajar. Helô pede para falar com Lucimar. A delegada questiona Lívia sobre o sumiço de Morena. Stênio tira Wanda da cadeia. Berna fala para Lena que Helô acabou com seu casamento. Sheila afirma a Lucimar que não sabe nada sobre Morena. Rayane vê Pescoço na laje de Vanúbia.

Diva insinua que Morena fugiu com Russo. Stênio foge de Berna. Lívia conta para Wanda que Morena a denunciou. Esma manda Ekram bloquear o número de Bianca no celular de Zyah. Celso e Amanda pegam com o detetive as fotos de Antônia e Carlos juntos. Helô pega os vídeos da segurança do hotel. Berna leva Aisha para a casa de Helô. Morena se preocupa com Lívia.

adblock ativo