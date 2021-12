Salve Jorge: Helô pede para Sheila se fingir de isca

Neste sábado, 30, em Salve Jorge, Morena questiona o comportamento de Theo para Helô. Ayla confronta Bianca, e Zyah acaba discutindo com a esposa. Farid aconselha Ayla a agir como Bianca para não perder Zyah. Maitê e Bianca decidem voltar para o Brasil. Pescoço liga para Delzuite e finge estar com sua família. Mustafá ameaça Russo. Aisha encontra uma família do Rio de Janeiro que procura por uma criança desaparecida com a mesma pulseira que ela tinha quando bebê. Helô e Stenio ficam juntos. Wanda provoca Lívia falando sobre Theo.

Morena descreve a boate da Turquia para Jô. Zyah repreende o comportamento de Bianca com Ayla, mas acaba beijando a ex-namorada. Zyah se desculpa com Ayla e Farid desconfia de sua atitude. Toda a comunidade vê a matéria sobre o assalto no cinema e descobre que Pescoço e Vanúbia passaram a noite juntos. Delzuite expulsa Pescoço de casa. Wanda pede para ver Nunes. Lívia se encontra com Elcio. Helô descobre que Rosângela está no Brasil e pede para Sheila se fingir de isca para ajudar na investigação.

