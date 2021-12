Salve Jorge: Helô pede para intimar Wanda e Russo

Nesta quarta-feira, 23, em Salve Jorge, Stênio pede para Helô impedir Mustafá de voltar para Istambul. Morena briga com Lucimar por causa de Jéssica. Pescoço pede para Vanúbia não ir para a Turquia. Lívia vai até a delegacia, deixando Helô ainda mais desconfiada. Berna implora que Mustafá não volte para Istambul.

Helô pede para intimar Wanda e Russo. Mustafá se hospeda no mesmo hotel de Lívia. Irina não deixa Waleska saber da morte de Jéssica. Bianca conta para Maitê que deixou um bilhete para Zyah com seu endereço no Brasil. Morena chega ao quarto de Lívia.



