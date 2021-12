Salve Jorge: Helô observa a bolsa de Lívia

Helô afirma para Ricardo que Lívia assassinou Jéssica e Raquel. Lurdinha não deixa que Aisha veja que ela mora em uma comunidade. Mustafá fala para a filha que eles irão para o Brasil. Os capangas de Russo observam Sarila com o neto no colo. Isaurinha reclama por Celso não querer ir ao casamento de Aída. Élcio conta para Lívia que Érica está grávida.

Rosângela é fotografada no aeroporto embarcando meninas ilegalmente. Antônia e Celso discutem na frente do juiz. Helô observa a bolsa de Lívia no casamento de Aída e Nunes. Zyah e Bianca se beijam na caverna. Os capangas de Russo cercam a casa de Esma e Kemal. Tamar descobre que seu bebê não está no berço.

