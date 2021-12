Salve Jorge: Helô desconfia de doação de Berna

Nesta quarta-feira, 9, em Salve Jorge, Lucimar acha estranho o comportamento da filha. Morena chora ao saber do inquérito a que terá de responder. Helô comenta com Stênio sobre a doação que Mustafa fez a Lívia. Isaurinha avisa a Celso que Antônia foi embora de casa com Raíssa. Morena não reage às provocações de Vanúbia. Morena e Jéssica seguem Russo. Ayla fala para Sarila que um joalheiro do Grand Bazar está interessado nela.

Bianca pede a Zyah para ir ao Brasil com ela. Morena acredita que Nunes faz parte da quadrilha de Wanda. Theo e Érica voltam a namorar. Morena se emociona quando Lucimar fala de Theo. Antônia descobre que terá que devolver Raíssa para Celso e resolve fugir. Jô reconhece Jéssica ao vê-la na delegacia.

