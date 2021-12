Salve Jorge: Helô descobre que Antonia trabalha com Wanda

No capítulo de Salve Jorge desta quinta-feira, 7, Demir procura por Waleska. Russo obriga Zyah a entrar na boate. Ayla e Tamar decidem procurar seus maridos na boate. Berna resolve ir à Capadócia. Sarila não gosta de saber que Cyla recebeu um postal de Bianca. Maitê afirma que Bianca ainda está apaixonada por Zyah. Ayla e Tamar entram na boate e armam um escândalo ao ver seus maridos. Morena manda um recado por seu perfil falso para Helô. Creusa repreende a patroa por trabalhar demais com Ricardo.

Stenio conta para Lívia que Helô tem uma pista sobre a boate na Turquia. Élcio consegue uma vaga para competir na Turquia. Helô manda investigar a sala onde Wanda trabalhava com Antônia. Russo questiona as mulheres traficadas para saber quem se comunicou com a polícia. Morena pede desculpas a Demir pelo problema causado. Russo suspeita de Demir e Zyah. Wanda ameaça Berna e diz que se encontrou com Mustafá no Rio de Janeiro. Vanúbia conta que Lurdinha está envolvida com bandidos. Antônia pega Rosângela no aeroporto. Helô descobre que Antônia trabalha com Wanda.

