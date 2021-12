Salve Jorge: Helô constata que Lívia mentiu no depoimento

Nesta quinta-feira, 24, em Salve Jorge, Lívia conversa com Morena. Érica avisa a Theo que pediu para ser transferida. Lívia sugere que Morena volte para a Turquia com ela. Salete conta para Leonor o que está acontecendo em Istambul e Drica teme que sua mãe descubra. Theo proíbe Morena de ir com Lívia para a Turquia.

Ayla é preparada para a festa de casamento. Bianca fica perturbada com um encontro que tem com Stênio. Aída implica com Nunes ao vê-lo sem a aliança de compromisso. Diva avisa a Lucimar que Vanúbia falou com Russo. Helô constata que Lívia mentiu em seu depoimento.



adblock ativo