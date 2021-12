Salve Jorge: Helô confirma que Lívia é chefe da quadrilha

No capítulo de Salve Jorge desta quarta-feira, 20, Helô confirma sua desconfiança de que Lívia é a chefe da quadrilha. Wanda e Irina chegam ao restaurante de Cyla e são fotografadas por Almir. Morena sente uma pontada na barriga e Cyla não a deixa ir trabalhar. Theo pensa em Morena. Érica reclama de Áurea. Lívia e Russo comemoram a morte de Helô, mas a delegada surge na frente de Lívia. Stenio recebe Helô no aeroporto. O suposto corpo de Morena chega ao Brasil e Lucimar é avisada. Cyla questiona Zyah sobre Almir.

Ciro fala para Theo que Lívia está apaixonada por ele. Lucimar recebe o suposto corpo de Morena e Helô a acompanha. Rosângela aborda pessoas na praia com promessas de emprego falsas. Helô passa a noite com Stenio. Vanúbia sobe no palco da Estudantina e provoca as mulheres do Alemão. Theo afirma a Ciro que descobrirá como Lívia mandou Morena para Turquia. Helô recebe de Jô a notícia de que o exame de DNA do corpo que chegou ao Brasil deu negativo. A delegada finge não saber que Morena está viva.

