Salve Jorge: Helô apresenta a Lucimar sua neta

Nesta quinta-feira, 28, em Salve Jorge, Morena faz várias perguntas a Barros, que tenta desconversar. Helô e Jô conversam sobre os impactos causados pela quadrilha na vida de Morena e Theo. Lucimar se arruma para encontrar Helô e Delzuite tenta consolar a amiga. Amanda ameaça contar o segredo de Carlos para impedi-lo de sair de casa. Celso implica com Antônia e Raissa enfrenta a mãe. Ayla conta para Tamar que vai ao restaurante de Cyla. Demir questiona Zyah sobre Bianca. Russo acredita que o bebê de Tamar seja o filho de Morena.

Rosângela não acredita que a quadrilha será descoberta. Érica conversa com Cacilda sobre a suposta doença de Áurea. Nunes pede para se encontrar com Lucimar. A mãe de Morena vê Lívia na rua e a confronta. Barros chega com Morena ao local determinado por Helô. Isaurinha fica tensa ao ouvir Arturo falar sobre traição. Carlos adia mais uma vez sua saída da casa de Leonor. Maitê procura Zyah. Helô apresenta a Lucimar sua neta. Morena se aproxima da mãe.

