Salve Jorge: filha de Morena pode ficar internada

No capítulo deste sábado, 13, em Salve Jorge, Márcia vê Lívia provocando Théo e a enfrenta. Cacilda percebe o fingimento de Áurea. Théo tenta encontrar com Morena por meio de Helô, mas a delegada nega seu pedido. Élcio manda flores para Érica. Rosângela descobre que Lívia é a chefe da quadrilha. Carlos aconselha Antonia a avisar a Helô que falou com Wanda. Aída fica ansiosa para saber o presente que Amanda tem para ela. Murat se encontra com Salete. Helô conta para Morena que Jéssica pode ficar internada caso o quadro piore.

Delzuite afirma que não perdoará Pescoço. Jô consegue convencer Russo a fazer um curativo em Dudi. Waleska explica para Anita e Dudi o que eles precisam fazer. Helô descobre que Stenio mentiu sobre Pepeu e Drika e o expulsa de casa. Carlos pergunta a Aída pelo presente de Amanda. Raissa fala para Antonia que Amanda sabe um segredo sobre Carlos. Jéssica piora. Wanda avisa a Lívia que os atiradores estão prontos para atingir Morena.

