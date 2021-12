Salve Jorge: Filha de morena é sequestrada

Em Salve Jorge, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 14, Russo mente para Wanda. Vanúbia é mandada de volta ao Brasil. Mustafá diz a Pescoço que conseguirá um emprego para ele. Um homem suspeito vai até o bar de Diva e coloca sonífero no suco de Lucimar e Neuma. Mustafá avisa a Delzuite que Aisha ficará com ela por um tempo. Lurdinha leva Aisha para o baile. Jéssica é sequestrada. Morena torce para que Theo vença sua prova. Lívia descobre que Theo mudou de hotel. Carlos conta para Antônia que ela perdeu a guarda de Raissa.

Isaurinha não consegue contar para Leonor que Celso é filho de Gustavo. Barros questiona Pescoço sobre uma ligação feita de seu telefone para Lívia. Mustafá volta para a Turquia com Zoe e Fatma. Celso diz a Isaurinha que reivindicará a paternidade de Gustavo. Haroldo lamenta ter se aproximado de Rosângela. Drica anuncia para Stenio que está grávida. Lucimar se desespera ao saber que Jéssica sumiu.

Érica conta para Áurea que Theo e Morena têm uma filha, e que ela foi sequestrada. Haroldo atropela Érica. Lívia manda seus capangas levarem Jéssica para a Turquia. Élcio é desclassificado, e Theo é declarado campeão. Rosângela avisa a Wanda que voltará para o Brasil. Érica perde o bebê. Farid obriga Berna a ir ao show no restaurante de Cyla. Bianca revela a Zyah que contou sobre eles para Ayla. Helô avisa a Theo e Morena que Jéssica foi sequestrada.



Perdeu o capítulo de segunda-feira, 13? Assista aos vídeos.

adblock ativo