Salve Jorge: Érica e Morena se encontram na igreja

Nesta terça-feira, 16, na novela Salve Jorge, Theo é levado pelos seguranças e Lívia fica satisfeita. Márcia e Julinha não conseguem acalmar Érica. Os capangas de Lívia observam Helô sair do esconderijo de Morena. Helô fica tensa quando Creusa comenta que Stenio pode desistir dela. Berna se preocupa ao saber que não acompanhará Mustafá na conversa com a delegada. Jéssica piora e Barros leva Morena, Lucimar e a criança para o hospital. Os capangas de Lívia seguem o carro da polícia. Cyla pergunta a Bianca se ela está se encontrando com Zyah. O guia fala para Demir que não sabe como contar para Ayla que se envolveu novamente com Bianca. Barros percebe que está sendo seguido, mas não consegue evitar que o carro seja alvejado.

Morena foge com Jéssica no colo. Lucimar liga para Theo, que fica desconfiado. Érica volta ao Regimento. Theo é obrigado a se afastar do exército. Élcio tenta se aproximar de Érica. Morena fala com Lucimar. Wanda se envolve em uma confusão na rua e é levada para a delegacia. Russo fala para Riva que os papéis com a falsificação da nova boate chegarão do Brasil. Waleska passa informações para Almir. Lurdinha reclama de não conseguir falar com Aisha sobre o exame de DNA. Pescoço é preso. Érica decide ir à igreja para desmarcar a data de seu casamento. Theo deixa o Regimento. Érica e Morena se encontram na igreja de São Jorge.

