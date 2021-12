Salve Jorge: Érica diz para Theo que está com a filha dele

Nesta segunda-feira, 22, em Salve Jorge, Berna exige que Wanda se afaste de Aisha. Caique fica furioso com Amanda. Leonor conversa com Carlos. Deborah tenta tranquilizar Berna. Aisha dá uma joia para Wanda, e Zoe conta para Mustafá. Leonor fala para Amanda e Aída que manterá Carlos na presidência da empresa. Stenio conta para Lívia que Morena desistiu de testemunhar e voltou para Istambul. A vilã descobre que Rosângela irá jantar com Haroldo. Russo fala de Morena para Riva. Jô diz para Almir que se preocupa com Riva.

Helô explica o que Morena deve fazer quando chegar à Turquia. Celso comenta sobre a carta da mãe de Carlos, e Isaurinha fica nervosa. Mustafá conversa com Helô e tenta descobrir informações sobre Wanda, mas a delegada suspeita dele. Lívia procura Rosângela no hotel. Vanúbia discute com Delzuite. Lucimar percebe Pescoço olhando para Neuma. Érica conta para Theo que Morena deixou Jéssica com ela. Lívia manda vigiarem a casa de Lucimar. Morena chega à casa da mãe. Theo visita Lucimar.

