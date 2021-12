Salve Jorge: Érica aceita levar Jéssica e Morena foge

No capítulo de Salve Jorge desta quarta-feira, 17, Morena implora que Érica entregue Jéssica para Lucimar. Theo lamenta por ter que ficar afastado do exército. Lívia e Élcio se beijam. Wanda fala com Rosângela pelo celular de Pescoço. Érica aceita levar Jéssica, e Morena foge. Russo fica furioso ao descobrir que Wanda foi presa. Vanúbia se recusa a ajudar Pescoço. Wanda tenta fugir da delegacia. Pescoço manda recado para Delzuite por Sidney. Morena se encontra com Sheila, que avisa a Helô o seu paradeiro.

Deborah conversa com Stenio sobre o caso de Aisha. Lena fala para Haroldo que não acredita que Lívia tenha sido agredida por Theo. Raissa se decepciona quando não recebe um elogio de Celso. Carlos discute com Antônia. Thompson conta para Leonor o que sabe sobre a chantagem que Amanda está fazendo com Carlos. Morena fala para Barros que entregou sua filha para Érica. Lucimar fica aliviada de saber notícias de Morena. Helô começa a conversar com Mustafá. Rosângela leva os papéis para Lívia no hotel e a encontra com Haroldo.

