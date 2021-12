'Salve Jorge': cultura exótica, romance e preocupação social

O cruzamento de diferentes culturas, a vida no Complexo do Alemão (no Rio de Janeiro) - após a expulsão do narcotráfico -, o tráfico de pessoas e suas vítimas. Esses são os temas para a nova trama de Glória Perez, "Salve Jorge", que estreia nesta segunda-feira (22).

A novela conta a história de amor de Morena (Nanda Costa), moça criada no Alemão, e Theo (Rodrigo Lombardi), um oficial da cavalaria do Exército que participa do processo de pacificação da comunidade.

Em busca de um futuro melhor para a família, Morena aceita um trabalho no exterior e lá descobre ser vítima de um golpe. Já Théo, enfrentará a inveja de seu colega de corporação, capitão Élcio (Murilo Rosa). Ambicioso, ele tentará prejudicar o colega a qualquer custo.

