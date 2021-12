"Salve Jorge": casamento de Theo e Morena ficará por um fio

O temperamento de Morena (Nanda Costa) e de Théo (Rodrigo Lombardi) provocará idas e vindas no romance do casal. Depois do pedido de casamento, eles começam os preparativos. Morena, no entanto, será surpreendida quando Beto (Sacha Bali) bate à sua porta para reclamar a paternidade de Junior (Luiz Felipe Mello).

Os dois se estapeiam e, nessa hora, Théo passa, separa a briga e leva o malandro para a delegacia. Mas não digere o barraco e termina o noivado com Morena. Os dois brigam de novo, mas tudo acaba em beijo e uma intensa noite de amor! O casório, claro, continua de pé em "Salve Jorge".

