'Salve Jorge': Capitão Théo acaba noivado com Morena

Em "Salve Jorge" (Globo), Morena (Nanda Costa) ficará triste ao saber que Théo (Rodrigo Lombardi) não gostou nada de sua briga com Beto (Sacha Bali). O militar estará furioso e decepcionado com o que viu. Morena dirá, a seu favor, que tentava se defender, mas o capitão não aceitará as desculpas da noiva. A cena irá ao ar a partir de quinta-feira, 9.

