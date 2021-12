Salve Jorge: Brendha Haddad entra na trama e será policial

A atriz Brendha Haddad entrará para a trama "Salve Jorge" na próxima sexta-feira, 19. Ela será a policial federal Neuma e ajudará Morena (Nanda Costa) e Lucimar (Dira Paes). Além de proteger Jéssica, ela impedirá a empregada doméstica de dar uma nova surra em Wanda (Totia Meirelles) e se meter ainda mais em confusão.

A atriz, que inicialmente entraria na novela como neta do Galdino (Francisco Carvalho), ganhou um novo rumo no roteiro de da autora Gloria Perez, apesar da novela já estar quase chegando ao fim. Segundo o blog de Patrícia Kogut, Jéssica voltará aos braços da avó depois de passar alguns dias com Érica (Flávia Alessandra). Será quando o personagem de Brendha entrará em ação. Ela surgirá como uma sobrinha de Lucimar no Complexo do Alemão e fingirá ser mãe do bebê para evitar suspeitas. Neuma cuidará para que a máfia não faça mal à família de Morena.

