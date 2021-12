Salve Jorge: Bianca vai a caverna de Zyah

Nesta sexta-feira, 30, em Salve Jorge, Helô explica a Antônia que Jéssica sumiu e que seu contrato foi assinado pela empresa que ela representa. Lucimar vai à casa de Theo e discute com Áurea. Isaurinha pede dinheiro para Leonor. Morena pede para receber o adiantamento de seu suposto salário. Tamar sofre com o desprezo de Sarila.

Draco questiona Élcio sobre seu envolvimento com Érica. Zyah vai com a família à casa de Sarila para falar do casamento. Bianca chega à Capadócia. Morena entrega parte do seu dinheiro para Thompson e descobre que Diva queria comprar sua casa. Zyah se surpreende ao ver Bianca em sua caverna. Wanda entrega o passaporte para Morena.

