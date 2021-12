Salve Jorge: Bianca fala para Ayla que está com Zyah

Em Salve Jorge, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 10, Aziz e dois homens salvam Morena de Russo. Helô finge não conhecer Rosângela. Aziz manda Morena ficar afastada das ruas por alguns dias. Lívia discute com Theo e decide provocar Érica. Bianca fala para Ayla que está com Zyah. Haroldo estranha quando Rosângela não o deixa falar com Garcez. Lívia pressiona Russo para que ele aja contra a família de Morena. Garcez desmascara Rosângela para Haroldo. Sheila se despede de Lucimar. Neuma percebe um rapaz observando a casa de Lucimar. Lurdinha decide pegar de volta o presente que Delzuite deu para Aisha.

Celso reclama de ter perdido a guarda de Raissa. Carlos fala para Antônia que Celso e Amanda armaram algo contra ela. Barros avisa a Helô que Antônia será presa. Zyah e Buque recebem Berna no aeroporto. Ayla conta para Tamar sobre a visita de Bianca. Aisha e Lurdinha discutem por causa do presente de Delzuite e acabam fazendo as pazes e se abraçando como duas irmãs. Marcia confirma para Érica que Theo está com Morena. Vanúbia se despede dos vizinhos do Alemão na Estudantina. Helô pede para Stenio defender Antônia. Haroldo chega ao hotel para falar com Rosângela.

