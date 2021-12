Salve Jorge: Bianca e Zyah se desentendem

Nesta sexta-feira, 4, em Salve Jorge, Jéssica cede e volta para a boate. Russo culpa Irina pela fuga. Helô manda Barros seguir os passos de Berna. Mustafá descobre que seu dinheiro sumiu. Bianca e Zyah se desentendem. Wanda fala com Lucimar sobre a volta de Morena. Celso supõe que Carlos e Antônia estejam tendo um caso. Barros segue Berna até um banco.

Vanúbia fica interessada no que Miro diz sobre Pescoço. Ao chegar no regimento, Nunes esconde a aliança que ganhou de Aída no bolso. Theo chama Érica para levar Junior ao cinema com ele. Mustafá avisa a Berna que investigará o sumiço de seu dinheiro. Berna desabafa com Lívia.

