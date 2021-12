Salve Jorge: Bianca chora por causa de Zyah

Nesta terça-feira, 23, em Salve Jorge, Morena se esconde, e Theo conhece Jéssica sem saber que a menina é sua filha. Riva pensa em se hospedar no mesmo hotel que Wanda. Lívia fala para Wanda que vai à Turquia no voo de Theo. Mustafá avisa a Berna que afastará Wanda de Aisha. Lívia liga para Érica, e Márcia conta para Theo. Creusa implica com Ricardo. Helô fica satisfeita ao saber que Stenio mordeu sua isca e falou sobre Morena para Lívia. Nunes não deixa Theo se aproximar de Lívia. Carlos sai de casa.

Amanda manipula Celso contra Antônia. Sarila desconfia de que Ayla esteja sendo traída. Bianca chora por causa de Zyah. Sarila invade a caverna do genro. Drica e Pepeu vão morar na casa de Helô e Creusa se desespera. Aisha confirma para Mustafá o encontro com Wanda. Neuma percebe uma pessoa suspeita na casa de Lucimar. Wanda fica tensa ao ver Mustafá chegar com Aisha para o almoço.

Perdeu o capítulo desta segunda, 22? Assista aos vídeos.

adblock ativo