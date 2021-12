Salve Jorge: Berna implora que Helô salve seu casamento

Neste sábado, 19, em Salve Jorge, Ayla vai embora com Zyah de seu noivado e Ekram vê os dois. Sarila recebe o noivo da enteada e fica satisfeita com o presente que recebe. Tamar avisa que a irmã sumiu. Zyah leva Ayla para a casa de Cyla e Tartan. Lívia proíbe Wanda de fazer qualquer coisa contra Morena até o fim das investigações. Pescoço fica intrigado com o interesse de Vanúbia em Russo. Salete reclama para Stênio que Drica e Pepeu não lhe pagam.

Fatma descobre que Pepeu pegou o dinheiro de Berna. Morena pede para Théo acompanhá-la ao desfile de Lívia. Carlos pede para Antônia não fazer nada que contrarie as ordens do juiz. Celso viaja com Raissa para não deixar que ela se encontre com a mãe. Waleska alerta Rosângela sobre Irina. Lucimar leva Russo a um baile e Vanúbia chega ao local. Berna implora que Helô salve seu casamento.

