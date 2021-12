Salve Jorge: Berna fala sobre a adoção de Aisha para Lívia

Neste sábado, 05, em Salve Jorge, Lívia incentiva Berna a contar para ela sobre a chantagem que sofreu e descobre a participação de Wanda. Carlos pensa em assumir o caso com Antônia. Berna fala sobre a adoção de Aisha para Lívia. Rosângela ouve Russo e Irina conversando sobre Morena. Lívia inventa uma história para Mustafá e livra Berna de suspeitas. Russo leva as "uvas" para Morena e Jéssica levarem na viagem.

Lucimar arruma um banquete para a volta da filha. Miro não conta para Delzuite que incentivou Pescoço a se encontrar com Vanúbia. Carlos deixa a chave de seu apart com Antônia. Érica rebate Élcio, que manda prendê-la. Bianca aguarda seu voo para o Brasil. Chega a hora da viagem, Morena e Jéssica se despedem de Waleska e Rosângela.

adblock ativo