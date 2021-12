Salve Jorge: Berna encontra Wanda por acaso em Istambul

No capítulo desta quarta-feira, 5, de Salve Jorge, Russo e Irina não se movem para ajudar Wanda em sua briga com Morena. Os seguranças da boate levam Morena para um depósito. Théo faz a ronda no Alemão e finge não ver Junior. Ciro chama Théo para sair. Élcio usa sua patente para dar ordens a Érica. Zyah dá um anel para Bianca e pede para ela ficar na Turquia com ele. Drika avisa a Helô que Morena não entrou em contato com ela.

Pepeu fala para a esposa que marcou um passeio com turistas e Fatma presta atenção à conversa. Aisha fala que seus documentos são falsos e Berna fica nervosa com os questionamentos de Mustafa. Helô comenta com Stenio sobre a investigação da adoção de Aisha e Lívia fica atenta. A vilã exige que Wanda não faça nada contra Morena. Áurea fala para Cacilda que quer que Théo reate com Érica. Berna encontra Wanda por acaso em Istambul.

adblock ativo