Salve Jorge: Berna denuncia Wanda para Helô

No capítulo de Salve Jorge desta segunda-feira, 11, Lívia conta para Wanda o que descobriu no escritório de Stenio. Russo obriga Demir a sair com uma das moças. Wanda é fotografada por um informante da Polícia Federal. Berna se prepara para se encontrar com Wanda. Demir conta para Morena que Waleska foi para a Holanda. Helô conversa com Jô sobre o trabalho que irá fazer. Mustafá estranha que Berna vá se encontrar com Wanda. Creusa avisa a Stenio que Ricardo esteve com Helô de madrugada. Lucimar conta para o advogado que Wanda fez uma falsa promessa à filha. Theo decide acompanhar Lucimar a um encontro com Lívia.

Isaurinha tenta conversar com Antônia sobre seu problema com a polícia. Arturo sente-se mal. Wanda ameaça Berna. Bianca convida Maitê para ir com ela para a Turquia. Ayla faz as pazes com Zyah. Demir conta para Mustafá que foi ameaçado por Russo. Adam vê Morena na caverna de Zyah e passa a acreditar que viu um fantasma. Vanúbia fala mal de Lurdinha. Theo e Lucimar chegam para conversar com Lívia. Berna denuncia tudo o que sabe sobre Wanda para Helô.

