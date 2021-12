Salve Jorge bate recorde de audiência com 40 pontos

A novela Salve Jorge conseguiu alcançar a marca dos 40 pontos de audiência na noite desta terça-feira, 19. De acordo com o Ibope, a novela de Gloria Perez, exibida pela Globo das 21h09m às 22h27m, alcançou 63% de participação no total de televisores ligados no horário. Isso quer dizer que de cada dez telespectadores, sete estavam vendo a trama das nove da emissora carioca. O folhetim nunca tinha chegado a esses números.

No capítulo do recorde de audiência, Lívia (Cláudia Raia) arma para Helô (Giovanna Antonelli) e manda Russo (Adriano Garib) matar a delegada. Prevendo a cilada, a policial prepara uma boneca para enganar o capanga. Russo vai até o local e dá dois tiros na cabeça da boneca, achando que é Helô. Os tiros na boneca, segundo os planos da delegada, servem para desmascarar Lívia e provar seu envolvimento com a máfia de tráfico de pessoas.

Os 40 pontos alcançados pelo folhetim é o número exigido pela alta cúpula da Globo para o horário das 21h, e é relativo a São Paulo. A antecessora Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, não raro ultrapassava esta média, chegando a picos de 45 pontos.

Antes do capítulo de terça-feira, a audiência mais alta da novela foi 36 pontos. Os dados obtidos pelo A TARDE são prévios e cada ponto equivale a 60 mil domicílios da Grande São Paulo.

