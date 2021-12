Salve Jorge: Barros entrega intimação para Wanda

Nesta terça-feira, 26, em Salve Jorge, Morena fala para Demir que não pode voltar para o Brasil. Helô recebe do falso perfil de Morena a foto da boate onde ela estava presa. Waleska esconde o gato de Russo. Helô teme que Wanda fuja. Jô intensifica seu treinamento. Adam encontra Yuri. Maitê não acredita que Bianca tenha se desligado de Zyah. Todos na vila comentam que Mustafá comprou uma mulher e Farid pede para Kemal levá-la à casa de Berna. Lívia manda Russo descobrir mais informações sobre a morte de Morena. Theo é frio com Áurea depois de saber que ela foi conversar com Lívia.

Cyla desconfia do jeito como Zyah trata Morena. Lívia combina com Aída de patrocinar Élcio para atingir Theo. Isaurinha conta para o filho que eles podem perder a casa onde moram por conta das dívidas. Celso se irrita com Érica por ela não poder sair do trabalho para encontrá-lo. A tenente fala para Theo que Lívia está patrocinando Élcio. Lucimar avisa a Helô que Wanda está na Estudantina. Farid exige que Mustafá tire Morena da Capadócia. Rosângela ajuda Wanda a aliciar uma menina. Morena manda outra foto da boate para Helô. Barros entrega a intimação para Wanda.

