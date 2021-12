Salve Jorge: Barros conclui que filha de Delzuite não morreu

Nesta quinta-feira, 20, em Salve Jorge, Lívia consegue despistar Rosângela e repreende Russo pela falha. Stênio convence Mustafá a deixar Drica e Pepeu em Istambul. Aisha conhece Helô e Berna fica nervosa. Élcio implica com Érica, que decide prestar queixa contra ele para o coronel. Junior tenta ligar para Theo. Leonor pede para Thompson chamar Lucimar para trabalhar no lugar de Salete. Wanda comenta com Antônia sobre seu encontro com o coronel.

Helô comenta com Berna que Aisha pode ter sido traficada. Waleska empresta roupas para Jéssica e Morena fugirem. Rosângela vê Morena e Jéssica escondendo as roupas e fica intrigada. Lena teme que Haroldo a acuse de ter colocado a câmera em sua sala. Barros conclui que a filha de Delzuite não morreu. Helô pede para conversar com Berna.

