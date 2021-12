Salve Jorge: Ayla vê Zyah e Bianca se beijando

Nesta quinta-feira, 25, em Salve Jorge, Rosângela conta para Wanda que viu Morena no aeroporto, e ela se apressa para avisar a Russo. Drica abre o armário de Helô e mexe nos embrulhos que ela compra. Lívia manda um DVD com imagens dela e de Theo juntos para Érica. Áurea teme o que possa acontecer com o filho na audiência contra Lívia. Lena fica contrariada por ter que depor contra Theo. Nunes não concorda que Aída entre na justiça contra Carlos. Celso questiona Deborah sobre Wanda. Ekram orienta Ayla a esperar Zyah na caverna.

Wanda liga para Aisha. Theo e Lívia se encaram na frente do juiz. Pescoço implora que Vanúbia fale com Delzuite e o defenda. Lucimar vê um homem estranho e comenta com Neuma. Wanda manipula Aisha e consegue mais dinheiro. Farid afirma que a nora deveria dançar no restaurante de Cyla. Ayla vê Zyah e Bianca se beijando. Começa a audiência e Lívia esboça um sorriso para Theo, sem ser percebida.

Perdeu o capítulo desta quarta-feira, 24? Assista aos vídeos.

adblock ativo