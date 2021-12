Salve Jorge: Ayla dança para reconquistar Zyah

Será dançando que Ayla (Tânia Khalill) vai conquistar de vez o coração de Zyah (Domingos Montagner). Aconselhada por vó Farid (Jandira Martini), ela vai dançar no restaurante de Cyla (Walderez de Barros) e mostrar que, além de uma boa esposa, também é uma dançarina sedutora.

Ayla surpreende a todos, deixando familiares e amigos divididos quando entra no salão, vestida de cigana. Uns aplaudem e outros se mostram atordoados ao vê-la fazendo a dança dos véus. Muito sensual, Ayla joga um dos lenços para Zyah. O guia de turismo não se segura e, num ímpeto de ciúmes e de raiva, interrompe o número. Zyah segura Ayla pelos braços e, carregando-a no colo, deixa o local com a mulher. Indignada, Sarila (Betty Goffman) tenta ajudar a filha, mas vó Farid não permite: "Não vá atrás!", ordena. Do lado de fora do restaurante, Bianca (Cleo Pires) vê o tumulto e reconhece o casal.

As cenas foram gravadas na última quarta-feira e devem ir ao ar na próxima semana, dia 15. Ao final das gravações, a equipe da novela aplaudiu a performance de Tânia Khalil.

Feliz, a atriz, que foi bailarina por mais de 15 anos, já pensa até em voltar a dançar, mas como diversão. "Gostei muito do resultado e fiquei com muita saudade do tempo em que dançava profissionalmente. Estou procurando algum lugar, perto de casa, onde eu possa fazer dança de salão, jazz, dança contemporânea....me divertir", contou. "Foi um sonho fazer esta cena e resgatar a dança na minha vida", completou.

Tânia fez apenas seis ensaios com a coreógrafa Sandra Regina Ferreira, que também não poupou elogios à atriz: "O resultado ficou acima da minha expectativa. Tânia pegou tudo muito rápido. E, além disso, entendeu a proposta da dança. Ali, era tudo ou nada para sua personagem, a Ayla. Ela estava dançando, mostrando toda sua força, para ganhar ou perder de vez o amor de Zyah".



Confira como será o diálogo entre os dois:



ZYAH: você me envergonhou! Arrastou minha cara no chão da vila!

AYLA: e você? O que você fez? Eu também tenho uma cara que foi arrastada por você! Todo mundo na vila sabe do seu caso com a chilik estrangeira.

ZYAH: eu quis contar pra você! Você não me ouvia! Não quis me ouvir! Quantas vezes eu cheguei perto de você falando que precisava conversar? Você fugia... se escondia toda vez que eu tentava contar, que eu começava a contar! Porque você sabia o que eu ia dizer!

AYLA: sabia! E você sabia muito bem que eu sabia! Diga se não é verdade! Diga!

ZYAH: sim, eu sabia... foi um jogo que nos jogamos juntos! E eu não devia ter entrado nele! Devia ter gritado quando você dava as costas.

AYLA: eu não ia ouvir do mesmo jeito! Mesmo que você gritasse num microfone! Eu não queria ouvir nada! Só queria mostrar pra você que eu também posso ser como ela! Se é disso que você gosta, da mulher que dança e chama os olhos dos outros homens, eu também posso ser!

ZYAH: Ayla!

AYLA: sim, eu sou a Ayla mãe do Ekram, que cozinha a sua comida, costura sua roupa, mas também sei ser como ela! Se era isso que você está procurando... você tem aqui!

Zyah então a beijará apaixonadamente e Bianca (Cleo Pires) verá tudo de longe.

