Salve Jorge: Ayla dança no restaurante de Cyla

Em Salve Jorge, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 15, Morena e Theo ficam transtornados com a notícia do sequestro de Jéssica. Jô sugere colocar uma escuta no escritório da organização. Theo afirma a Morena que vai resgatar Jéssica. Ayla começa sua dança e Zyah a retira do restaurante. Zyah e Ayla se beijam, Bianca vê e decide deixar a Turquia. Stenio pede para Creusa não espalhar que ele será avô. Érica tem alta do hospital, e Haroldo a leva para casa. Morena mostra Riva para Theo. Lívia suspende o patrocínio de Élcio.

Pescoço não consegue explicar a ligação para Lívia que consta em seu telefone. Vanúbia volta ao Alemão. Caique tira os pertences de Amanda da casa de Leonor. Celso diz a Isaurinha que pedirá o exame de DNA para confirmar que Gustavo era seu pai. Carlos estranha a forma como Celso o observa. Amanda fica furiosa ao ver que Caique retirou suas coisas da casa de Leonor. Thompson decide ir à casa de Lucimar para ajudá-la e Salete se surpreende com sua atitude. Theo e Morena se disfarçam para ajudar na ação da polícia. Galego leva Jéssica para a boate.



Perdeu o capítulo desta terça-feira, 14? Assista aos vídeos.



OBS: A Rede Globo não divulgou o penúltimo capítulo da novela Salve Jorge, que irá ao ar nesta quinta-feira, 16.

