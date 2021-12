'Salve Jorge': apaixonado, Théo apressa pedido de casamento

Depois do primeiro encontro tumultuado, Théo (Rodrigo Lombardi) e Morena (Nanda Costa) ainda terão mais uma discussão antes de começam a se entender. A briga se transforma em beijo, os dois conversam sobre suas vidas e se percebem apaixonados.

Logo no segundo encontro, o militar é apresentado a Lucimar (Dira Paes), mãe de Morena e, em seguida, leva a namorada para conhecer Áurea (Suzana Faini), sua mãe, mas a recepção é fria: a viúva não aceita ver o filho com uma menina do Alemão. A cara feia de nada adianta: Théo pede Morena em casamento.

