Salve Jorge: Antonia pede para se divorciar de Celso

Morena e Jéssica pensam em fugir quando chegarem ao Brasil. Antônia pede para se divorciar de Celso e sai de casa. Lívia acerta com Russo o esquema da vinda de Morena e Jéssica para o Brasil. Ricardo não gosta de ver Theo na casa de Érica. Sarila não aceita que Ayla vá para a Capadocia. Zyah chega com Ekram na caverna e Bianca não gosta de saber que o menino vai morar com eles.

Delzuite volta com Pescoço para casa. Lucimar fica indignada ao saber que desconfiam de Morena no escritório de Stênio. Berna mente para não falar com Wanda. Bianca reclama com Maitê da ida de Ekram para a caverna. Helô pede para Berna contar o que sabe sobre a adoção de Aisha, antes que ela mesma descubra. Celso não deixa Antônia entrar em casa. Helô estranha que Lívia conheça o café onde Morena trabalha.

adblock ativo