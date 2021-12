Salve Jorge: Aisha paga a fiança de Wanda

No capítulo de Salve Jorge desta quinta-feira, 18, Lívia finge não conhecer Rosângela e tenta afastá-la de Haroldo. Diva repreende Sidney por continuar falando com Pescoço por telefone. Delzuite mente para libertar Pescoço da cadeia. Morena chega com Barros ao esconderijo e conta para Lucimar que deixou Jéssica com Érica. Helô e Ricardo interrogam Mustafá. Érica cuida de Jéssica. Helô conta para Mustafá que Wanda é a mãe de Aisha. Lívia repreende Wanda por causa de Rosângela e decide deixá-la presa.

Stenio e Haroldo constatam que Lívia está interessada em Theo. Delzuite vai com Pescoço para a gafieira. Helô fala para Aisha que Wanda é sua mãe e Berna se surpreende com a revelação. Leonor manda Carlos enfrentar a chantagem de Amanda. Lucimar pega Jéssica na casa de Érica. Jô tenta ouvir a conversa de Irina e Russo sobre Lívia e Wanda. Berna se descontrola e vaga pelas ruas, deixando Deborah nervosa. Aisha vai à delegacia e paga a fiança de Wanda.

