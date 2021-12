Salve Jorge: Aisha faz o exame de DNA

Nesta quarta-feira, 10, em Salve Jorge, Helô convence Morena a conversar com Theo. Almir conta para a delegada sobre a evolução de Jô na missão e avisa sobre Riva, nova integrante da quadrilha. Morena cobra uma explicação de Theo sobre a denúncia de Lívia. Érica manda um recado para o marido por Áurea. Morena arruma suas malas para voltar para a Turquia. Lívia pergunta a Élcio sobre a repercussão de seu caso no regimento. Russo e Irina conhecem Riva. Lucimar não acredita que o recibo de Pescoço seja verdadeiro.

Stenio e Haroldo pedem para Deborah não incentivar Lívia a continuar com a denúncia contra Theo. Aisha faz o exame de DNA. Mustafá vê uma joia de Berna na vitrine de uma loja e desconfia. Wanda vê as fotos de Aída e Nunes. Zyah fala para Bianca que não abandonará Ayla. Lívia insiste em continuar acusando Theo. Helô recrimina o ex-marido por pensar em depor a favor de Lívia. A delegada avisa a Morena que Jéssica não irá com ela para Turquia.

