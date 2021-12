Salve Jorge: Aisha é sequestrada

No capítulo de Lado a Lado desta sexta-feira, 8, Helô diz a Isaurinha que precisa falar com Antônia. Celso fica abalado com os comentários de Érica sobre sua relação com a ex-mulher. Antônia pergunta sobre Wanda para Rosângela, mas ela não dá nenhuma informação. Wanda sugere que Zyah e Mustafá estão unidos à Helô, e Russo manda seus capangas investigá-los. Farid implica com Morena. Berna conversa com Aisha sobre suas suspeitas. Mustafá decide chamar Wanda para sua casa. Celso manda flores para Érica. Helô procura Antônia.

Berna e Zyah são fotografados pelos capangas de Russo. Berna desconfia de Morena. Pescoço vai até a laje de Vanúbia. Lurdinha chega com um cordão de ouro e Delzuite a repreende. Diva tenta descobrir o que Wanda e Russo fizeram contra Lucimar. Theo afirma a Stenio que não deixará Lívia em paz. Helô avisa a Antônia que ela pode estar envolvida com os negócios de Wanda. Wanda chega à casa de Mustafa. Aisha é sequestrada.

