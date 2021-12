'Sala de Som' estreia na TVE com Alexandre Leão no dia 1º

Na sociedade do espetáculo, a arte importa pouco ou quase nada. O que importa mesmo é o "artista", ou melhor: sua vida privada, as cirurgias plásticas, o "corpão". Felizmente, ainda há iniciativas que botam a arte no centro da atenção. O programa "Sala de Som", da TVE, é uma destas iniciativas.

Apresentado pelo cantor e compositor Alexandre Leão, o "Sala de Som" estreia no próximo domingo (1º de maio), com reprise às quintas-feiras (horários no serviço). No estúdio, o apresentador receberá diversos músicos para entrevistas e performances.

O papo, porém, não abordará a biografia do artista e, sim, seu ofício, seu instrumento, suas técnicas, sua sabedoria acumulada pelo estudo e pela prática. Não à toa, o convidado da estreia é um dos maiores estudiosos da bossa nova no mundo: o violonista e arranjador Aderbal Duarte.

"A ideia é escolher sempre um tema, que pode ser um instrumento, sua técnica e sua história ou um gênero musical", conta Alexandre Leão.

"Olha, achei ótimo participar, a entrevista foi bem legal. Alexandre é traquejado pra isto", garante Aderbal. "O mais importante é isso, falar do ofício do artista. O que mais vale pra mim é minha pesquisa, o trabalho dos arranjos. E a entrevista é sobre isto", afirma.

Para Alexandre, que até então nunca tinha tido a experiência de apresentar um programa, a oportunidade foi prazerosa. "Não vou mentir: foi fácil pra mim", afirma.

"Porque são assuntos que eu amo e pesquiso informalmente. Então eu tinha o que perguntar. E sendo músico, me coloquei no lugar dos aficionados: que dúvidas e curiosidades eles teriam", conta.

Da internet para a TV

Nascido no Teatro do Sesi, o "Sala de Som" foi criado por Alexandre e a produtora Rosa Villas-Boas como um programa de sete minutos para a internet. "Depois, a TVE Bahia mostrou interesse. Afinal, é um educativo. Aí ele ganhou um formato de 20 minutos e regravamos tudo nos estúdios da TVE", conta Rosa.

Com uma primeira temporada de 12 programas já pronta para ir ao ar, haverá uma bela diversidade de temas na tela. Além de Aderbal descomplicando a bossa nova, tem Juliana Ribeiro fazendo um balanço do samba na Bahia, Maviael Melo abordando o cordel, Armandinho Macedo explicando a guitarra baiana, Margareth Menezes representando o afropop e Fábio Cascadura falando do rock baiano.

"O critério (de escolha dos artistas) é o conhecimento", afirma Rosa. "Como Juliana Ribeiro, que fez uma dissertação de doutorado em História sobre o samba", acrescenta.

Como é um programa sobre música e o fazer musical, Alexandre conta que fez questão de estabelecer um alto nível também no quesito técnico: "Fiz questão de levar um técnico e equipamento específico. Não podia fazer um programa de música, se não fosse com uma qualidade de som impecável", afirma o músico.

Com a expectativa em alta pela estreia, Alexandre e Rosa ainda não sabem se o programa terá continuidade após a exibição da primeira leva de episódios. "Tanto a TVE quanto nós temos interesse, mas tem os custos. No que depender de nossa vontade, haverá segunda temporada", conclui.

>> 'Sala de Som' / Domingos, 16 horas/ Reprises às quintas-feiras, 23 horas / TVE (Canal 2) / Estreia: 1º de maio

