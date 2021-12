Nairóbi, Professor, e todo o seu bando estão de volta! Fãs de 'La Casa de Papel' já podem conferir o trailer da quarta parte da série, divulgado nesta quinta-feira, 5, pelo serviço de streaming Netflix (confira abaixo).

No vídeo de apenas dois minutos, é possível ter uma prévia dos momentos de tensão que marcam a conclusão deste trecho da saga, no segundo ano da série. De um lado, Nairóbi luta contra a morte após ter sido baleada, do outro, seus companheiros de assalto brigam pelo comando do grupo de ladrões.

Quem quiser assistir a temporada, terá de segurar um pouco mais a ansiedade. Os novos episódios só vão ao ar na primeira semana de abril, por volta do dia 3.

Confira o trailer

Da Redação Saiu! Netflix divulga trailer da 4ª temporada de La Casa de Papel

