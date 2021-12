Saída de Scheila Carvalho intensifica a competição

Após a eliminação de Scheila Carvalho de A Fazenda 6, nesta terça-feira, 13, as perguntas e especulações giram em torno de qual será a reação da apresentadora ao saber da suposta traição do marido, Tony Salles, com a empresária Kamyla Simioni.

A aposta de que a ex-dançarina vai perdoar o cantor baiano, como já fez outras vezes, é a que mais circula na mídia, com base em depoimentos de amigos e familiares do casal.

Scheila participou na manhã desta quarta-feira, 14, do Hoje em Dia, programa matinal da Record que costuma repercutir as polêmicas com os que deixam o reality show. No entanto, a emissora optou por não falar no ar sobre a possível traição e preferiu que ela fosse informada com acompanhamento psicológico.

Apesar de ter chorado quando a apresentadora Chris Flores se referiu a um assunto que não poderia ser comentado, teoricamente a ex-dançarina do É o Tchan ainda não sabia da polêmica traição. O contrato de participação no programa prevê confinamento até o meio-dia do dia seguinte à eliminação.

Scheila era considerada favorita para ganhar o prêmio de R$ 2 milhões e foi eliminada com 65% dos votos. A disputa com Bárbara Evans bateu o record de todas as edições do programa.

Palpites - Com a saída de Scheila Carvalho, os palpites sobre quem será o campeão desta edição estão mais dispersos. O ex-peão Márcio Duarte acredita que o DJ e modelo Mateus Verdelho pode ser uma das surpresas.

"Ele não bate de frente com ninguém, mas se defende, coloca a sua posição nas discussões", afirma Duarte, que, antes, pensava que Marcos Oliver fosse o mais forte.

"Por ele ter a final garantida, ficou apagado e está passando despercebido. Ele deveria utilizar esse poder com mais inteligência", diz o ex-peão, sobre o fato de Marcos ter garantido a vaga na final quando ganhou o Superpoder da Chave.

Para Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, ser barraqueiro ajuda, mas não garante o prêmio. "A tendência de votação sempre foi pelo participante mais cordial, carismático, mas o público começou a optar por quem tem uma personalidade mais forte", diz Carelli, lembrando que tudo depende do oponente do barraqueiro em cada roça.

